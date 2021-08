“Abbiamo scelto di scrivere e interpretare questa canzone – dichiara il duo – perché, come tutta la nostra musica, parla di frammenti di vita realmente vissuta, autentica.”

“L’alba di Milano” è un brano che affronta il tema di un amore disturbato, quasi un ossessione che fa giri enormi ripercorrendo vicissitudini al limite dell’estremo per poi terminare in una speranza di stabilità, il tutto raccontato con un sound fresco e leggero che crea un piacevole contrasto.

Arriva in radio dal 31 agosto , già negli store e sulle piattaforme, “ L’ALBA DI MILANO ” il singolo de LO STATO QUANTICO scritto da Jonathan Tocchini , Antonio Rufino con Marco Sgaramella (Boomerang Dischi).

“L’ALBA DI MILANO” il singolo de LO STATO QUANTICO arriva in radio dal 31 agosto

