S’intitola “Good Morning Sun”, la nuova canzone del violinista elettrico Andrea Casta disponibile su tutte le

piattaforme musicali da venerdì 30 luglio.

Casta, il violinista “Jedi” noto al grande pubblico per il suo archetto luminoso come la spada di Star Wars, dopo aver inaugurato i mondiali di Cortina 2021 e aver suonato allo Stadio Olimpico di Roma per tutta la stagione di serie A, è uno dei protagonisti dell’estate musicale 2021 sia dal vivo che con il suo progetto discografico dance.

Firmato con Mark Tembo, giovane produttore sardo di grande talento, il brano rientra nella trama post-apocalittica in cui Andrea ha inserito le sue produzioni inedite.

Il video è stato girato a Villa Perugini, la “Casa Albero”, esperimento architettonico degli anni ’60 immerso nella pineta di Fregene che, nel racconto di “The Space Violin Project”, diventa la casa del ricordo, dove Commander AJ torna nel 2242 al termine di un lungo viaggio nello spazio e rivive la sua giovinezza solitaria in un mondo al collasso.

Musica da ascoltare e da vedere: il concerto, in tour nelle piazze d’Italia, s’intitola Rebirth. È un “visual concert” per tutta la famiglia, costruito sulla ricca produzione di video portata avanti dal violinista negli ultimi anni, abbinata a celebri cover reinterpretate e ai suoi brani dance elettronici originali ascoltati in tutto il mondo

(Casta conta ormai 1 milione e mezzo di ascolti su Spotify e quasi 2 milioni di views su YouTube). Il racconto attraverso video e le canzoni prende il via dalla natura incontaminata, passa da musei e siti archeologici, fino ad arrivare allo spazio e la fantascienza attraverso le illustrazioni e il suo alter ego nel futuro, Commander AJ.

Questi scenari visivi permettono ad Andrea di mettere in scena, lo spirito di rinascita (da qui il titolo del tour Rebirth) che passa dal rapporto tra uomo e natura, “una storia d’amore tormentata nella quale tutti ci dobbiamo impegnare per consegnare al futuro un pianeta migliore”, dice Casta.

Andrea Casta, ad agosto suonerà tra gli altri in alcuni luoghi simbolici: domenica 1 sarà in concerto nella piazza di Cavriglia (AR), sulle colline toscane tra Valdarno e Chianti, l’8 in piazza a Ponte di Legno (BS) dove tornerà il 22 agosto per un concerto all’alba a 3300 metri sui ghiacciai dell’Adamello, ancora il 13 sarà in Calabria, a Diamante (CS) sul lungomare di Belvedere Marittimo, il 14 a Terracina (LT), il 15 a La Villa in Alta Badia (BZ), il 20 in piazza a Madonna di Campiglio, con le Dolomiti del Brenta sullo sfondo.

Per chi non potesse recarsi di persona ai concerti si può sempre assistere parzialmente alle performance attraverso le dirette social e rimanere aggiornati su tutte le date seguendo l’artista su Instagram e Facebook.