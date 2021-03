Sergio Petroli, autore, compositore, interprete argentino, dalla provincia di Santa Fe, dopo una vita di successi in tutto il latinoamerica, ha deciso di tornare alle antiche origini italiane, debuttando nella lingua dei suoi avi, che da Cimone, piccolo comune in provincia di Trento, cercarono fortuna in Argentina.

Esce adesso, in tutti i principali digital store, per conto dell’etichetta londinese Tilt Music Production e distribuito da The Orchard by Sony, “Dall’altro lato della luna”, una ballad romantica già ampiamente conosciuta e apprezzata in america latina nella versione in spagnolo e portoghese, oggi proposta in italiano per il mercato locale.

Il brano racconta il desiderio di poter condividere con la propria amata la condizione di isolamento e distanza che la vita d’artista impone, contro ogni moda o mediocrità sociale, dall’altro lato della luna appunto, quello meno esposto e meno conosciuto.

Per l’adattamento in italiano, Sergio Petroli s’è affidato al duo autoriale Clearco & Piciocchi, italiani residenti da anni in repubblica dominicana, già autori per diversi interpreti in casa Tilt, che hanno stretto con l’artista argentino una collaborazione virtuale a distanza. L’intesa s’è dimostrata da subito così forte che sono già al lavoro su altri brani di prossima pubblicazione.

“Dall’altro lato della Luna” è stata arrangiata dallo stesso Petroli, con la preziosa collaborazione di Dante Mosimann, nello studio Liras Record di Romang Santa Fe.

Il brano è accompagnato da un video realizzato dal regista Matias Fratini della casa di produzione Fratini & Sanchez, con la collaborazione di Brian Pérez alla camera, Roberto Pires alle luci, Paco Sellares e Rodrigo Salina. L’organizzazione è stata curata da Daniela Pintos con l’assistenza sonora di Dj Tom e la presenza scenica di Susana Scarciofolo curata nel look da Valeria Vega. È stato girato a Reconquista Santa Fe, nel locale Vilaseca Resto Pub, ed è visibile direttamente nel canale YouTube della Tilt Music Production.

