Dopo il successo delle prime edizioni che hanno visto protagonisti tra gli altri, Francesco Tricarico, Massimo Luca, Alberto Fortis, Francesco Baccini, torna la terza edizione di “Lazise – Canzoni D’Autore” la rassegna patrocinata dal Comune di Lazise, realizzata alla Dogana Veneta con l’organizzazione e produzione di Azzurra Music.

Otto incontri musicali presentati da Leandro Barsotti che vedono sul palco della prestigiosa manifestazione alternarsi per questa edizione: Dodi Battaglia, Mario Castelnuovo, Roberta Bellesini, Riccardo Fogli, i Ridillo, Shel Shapiro, Vittorio De Scalzi e Loredana Errore.

ELENA BUIO, assessore alle

manifestazioni del Comune di Lazise, dichiara:

LEANDRO BARSOTTI, giornalista che ha incontrato tutti gli artisti ha detto: “Le canzoni hanno la forza straordinaria di creare immagini nella nostra anima: attraverso le canzoni ognuno di noi costruisce una propria storia emozionale. Ripercorrere la storia di grandi canzoni, come è successo nei dialoghi della rassegna di Lazise, è stata l’occasione di capire non solo la nostra vita, ma il modo in cui la nostra memoria si è agganciata alla nostra esperienza di vita”.

“È con piacere, dice DODI BATTAGLIA, che ho accettato l’invito a partecipare alla rassegna. Per la bellezza di Lazise e per la stima che ho del conduttore Leandro Barsotti. La Dogana Veneta poi straordinaria!” (online il 18 dicembre ore 21: https://bit.ly/lazise_ dodibattaglia)

MARIO CASTELNUOVO racconta: “Ho partecipato anche quest’anno a Lazise Canzoni d’Autore, naturalmente in modo molto particolare per le difficoltà che sappiamo. L’anno scorso il pubblico mi ha raggiunto alla Dogana Veneta, mentre questa volta sarò io a raggiungere il pubblico in streaming.” (online il 19 dicembre ore 21: https://bit.ly/lazise_ mariocastelnuovo)

