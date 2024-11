Esce in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il videoclip di Rosso, il nuovo brano de Le Rondinella, un potente manifesto femminile che celebra la resilienza e la forza delle donne. La canzone racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione soffocante. Il testo e la musica accompagnano l’ascoltatore attraverso le tappe della sua trasformazione interiore: dalla paura iniziale e l’isolamento, fino alla lotta per la propria libertà.

Il brano dà il titolo all’album che segna il grande ritorno sulla scena musicale di Francesca e Amelia Rondinella. Prodotto dall’etichetta SoundFly e presentato in concerto a Napoli il 6 luglio 2024, nella storica cornice del Multisala Filangieri, Rosso si avvale della direzione artistica di Francesco Forni, chitarrista e compositore, che ha saputo fondere tradizione e innovazione. Le tracce dell’album offrono un viaggio profondo nella canzone napoletana, mantenendo vive le radici di una cultura musicale senza tempo, ma espandendosi verso sonorità mediterranee e influenze globali.

Il vero cuore pulsante del progetto risiede nella forza delle sue tematiche. Le Rondinella esplorano, attraverso le loro voci, relazioni tossiche e oppressive, ma anche percorsi di sopravvivenza, di crescita personale e collettiva, il coraggio delle donne di spezzare le catene. Ogni canzone di Rosso rappresenta una narrazione di rinascita, libertà, autostima e rispetto, e dà voce a chi combatte per riconquistare la propria indipendenza e dignità. Tra gli inediti presenti nell’album, Femmena ‘e terra, Femmena ‘e fuoco cattura l’essenza interiore delle donne, un cammino caratterizzato da sofferenza, lotta e ricerca di sé.

Le Rondinella riporteranno Rosso in concerto il 6 dicembre a Napoli, al Trianon Viviani – Teatro della Canzone Napoletana.