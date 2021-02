Dal 5 febbraio arriva in radio il singolo “La Regina” tratto da “YIN E YANG” l’album di LEONARDO MONTEIRO già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

Dice Leonardo Monteiro : < "La Regina" parla di isolamento e solitudine, di manipolazione e di giudizio. È un brano di protesta e di rottura e, contemporaneamente, un invito all'autostima e all'indipendenza. I nostri tratti caratteristici ci distinguono gli uni dagli altri e ci rendono individui unici e peculiari. La Regina è l'originalità >

Il brano è contenuto in “YIN E YANG” e questa è la tracklist: “LA REGINA”, “SE C’E QUALCUNO A CASA CHE TI ASPETTA, VA’!”, “FRAGOLA E CAFFÈ”, “CHIMICA FOLLE DI TE”, “FOTOGRAFIA”, “TUTTO SOMMATO”, “LA TUA MAGLIETTA”, “EFFETTO NETTO”, “I NEED YOU”, “ALICE feat. Maviska”, “IL TELEFONO”, “CHE SENSO HA?”, “MI DICEVI CHE feat. Frammento Prod. Maximus”, “SAI CHE C’E?”, “VUOI USCIRE CON ME?”, “PRANA”.

Questo album si racconta attraverso la ricerca di armonie opposte, che si completano in un unico musicale. È un viaggio spirituale tra ricordi che riaffiorano: un viaggio d’amore, di delusione, di soddisfazione, di rabbia, di gloria. Un giorno sei felice, poi triste, nervoso, poi sorridente… “YIN e YANG”. Due mondi separati, due facce della stessa medaglia, che non possono esistere l’una senza l’altra. È un viaggio personale che si deve affrontare in questi tempi difficili, di solitudine e di assembramenti, di saggezza e di insensatezza.

