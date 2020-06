Da martedì 23 giugno in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “SABBIA BIANCA, CUORE E BIRRA”, il nuovo singolo del cantautore alessandrino LEONE.

«Il brano parla della ricerca di quel posto felice che ho nel cuore. Arriva un momento nella vita in cui ti guardi alle spalle e ripensi ai sacrifici, alle lacrime, ai momenti duri e a tutte quelle volte che avresti potuto gettare la spugna e arrenderti… ma non l’hai mai fatto! – spiega Leone – Hai sempre lottato contro la corrente con la forza di un gigante e le avversità non ti hanno mai piegato. Ho chiuso gli occhi ripensando a tutto ciò ed è nata Sabbia bianca, cuore e birra».

Il video (https://youtu.be/dcfpOZZtUz8) diretto da Errico D’Andrea e Silverio Desantis, vede la partecipazione degli attori Tommaso Garrè e Margherita Formagnana. É stato girato a Genova, città dal fascino indiscusso, e in particolare alcuni dei suoi angoli più suggestivi, come Boccadasse e il Porto Antico.

Il filo conduttore della clip è l’amore ripercorso attraverso i ricordi che come polaroid ormai sbiadite tornano nella mente del protagonista mentre cammina tra i luoghi vissuti con la sua amata. Attimi di malinconia che lanciano un messaggio di ottimismo. Tutto scorre inesorabilmente, e quindi bisogna guardare sempre avanti, affrontando gli ostacoli che la vita ci pone davanti per raggiungere la felicità.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram