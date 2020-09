Il 20 settembre 2020 Loredana Bertè compie 70 anni e sarà un grande compleanno da ricordare con una festa che durerà un anno intero: tanti progetti e attività che ci accompagneranno fino al 20 settembre 2021.

Il giorno del suo compleanno si parte subito con un nuovo logo e il restyling del sito e di tutti i canali social. Il 18 settembre invece, come anteprima uscirà l’esclusiva ristampa in vinile di “LOREDANABERTÈ”: il primo appuntamento della “70Bertè – Vinyl collection” con l’esclusivo logo ideato dalla stessa Artista. Cinque iconiche pubblicazioni in edizione limitata per celebrare il talento unico ed inimitabile di una fuoriclasse della musica italiana.

“LOREDANABERTÈ” è uno degli album più belli e rappresentativi di Loredana e contiene la superhit “In alto mare”. L’esclusiva ristampa in vinile (disponibile dal 18 settembre su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi) esce per la prima volta in Picture Disc, formato 12”- 180 gr., in due versioni: “Standard” con card e “Deluxe” con card autografata dall’artista in serie limitata e numerata a 1000 copie. L’immagine della card riproduce la copertina originale del 45 giri “In alto mare”, diventato uno dei brani simbolo della cantante con oltre 200.000 copie vendute in pochi mesi.

“LOREDANABERTÈ”, pubblicato originariamente nel 1980, riscosse un enorme successo di pubblico e di critica e può essere considerato l’album di svolta “funky” della cantante. Una vera pietra miliare, con sonorità all’avanguardia nel panorama musicale italiano dell’epoca ma tuttora attuali. Prodotto da Mario Lavezzi (che firmava anche gran parte dei brani) “Loredanabertè” è composto da canzoni indimenticabili tra cui spicca “In alto mare” e “Buongiorno anche a te”, quest’ultima scritta da un giovane Pino Daniele, così come “Un po’ di tutto”, mentre “Diverse libertà” porta la firma di Ron. Alberto Radius, Roberto Colombo, Oscar Avogadro, Daniele Pace, Rosario Jermano e Gianfranco Baldazzi sono gli altri prestigiosi compositori e autori di questo importantissimo disco, la cui iconografica copertina è opera del pittore Romeo Borzini.

La serie “70Bertè – Vinyl collection” prevede la pubblicazione in vinile di altri quattro dischi da collezione ognuno dei quali in occasione di particolari ricorrenze o eventi: a novembre 2020 (Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza Contro le Donne) uscirà il 45 giri di “Fiabe / Anima vai“; ad aprile 2021 (Record Store Day 2021), “T.I.R.” , l’album che consacra l’artista “Rivelazione dell’anno 1977”; a giugno 2021 (Pride 2021) l’album “Traslocando“, inserito dalla rivista Rolling Stone nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Infine a settembre 2021, per il 71esimo compleanno di Loredana, sarà pubblicato il vinile “Bandabertè’”, quarto album della sua discografia contenente “…E la luna bussò”, altro grande successo di Loredana.

Ogni pubblicazione sarà arricchita di una speciale fascia con il calendario di tutte le uscite della serie evento. La distribuzione è affidata a BTF S.r.l.

Per celebrare nel migliore dei modi questo straordinario anniversario seguiranno tanti altri progetti che saranno svelati dalla stessa artsta, man mano nel corso dell’anno.

