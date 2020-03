A distanza di diversi mesi dal successo di vendite e radiofonico di Luna e sole, Luca Maris torna a parlarci del concetto di amore nella più pura delle sue accezioni. Un nuovo brano coerente con i suoi ideali di vita, che porta in opera la sua vera identità, il rispetto per i suoi valori, maturati in un percorso di vita non facile ma dal quale ha saputo realizzare una filosofia esistenziale dove i sentimenti, le emozioni e la fede sono il filo conduttore che riverberano nelle vibrazioni dell’universo.

