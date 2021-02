È su Youtube il video “Senza un noi” di LUISA CORNA, tratto dal suo nuovo album “LE COSE VERE” (NAR International), dal 5 febbraio in digitale.

Il video, per la regia di Massimiliano Artibani, prendendo spunto dal testo del brano scritto da Riccardo Brizi, con l’arrangiamento di Cesare Chiodo, racconta ed esalta la magia dell’amore come di un sentimento che sopravvive in tutta la sua essenza, oltre il tempo, oltre il distacco, con la consapevolezza che l’amore donato e ricevuto

non andrà mai perduto.

“La musica è nel fruscio delle foglie, nel sibilo del vento, nel movimento del mare, nel canto dei gabbiani, nei giochi dei bambini, negli abbracci degli amanti – afferma Luisa Corna parlando del titolo del suo terzo album – La musica è nel suono della terra, in tutte le emozioni che viviamo e in tutte le cose vere che ci appartengono!”

Questa la tracklist dell’album: “Angolo di cielo”, “Senza un noi”, “Un posto c’è”, “Tutto e niente”, “Col tempo imparerò”, “Come un uomo”, “Noche in Baires”, i tre brani di Sananda Maitreya “Delicate”, “I don’t know how to love” con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, e “She’s Sad” con The Sugar Plum Pharaohs. Da sottolineare la partecipazione straordinaria, nel video del brano “Noche in Baires”, del campione argentino, oggi dirigente dell’Inter, Javier Zanetti.

Tra gli autori che hanno scritto in questo disco con e per Luisa Corna, ci sono Sananda Maitreya, Natalio Luis Mangalavite, Marco Colavecchio, Andrea Amati, Riccardo Brizi, Giovanni Pezzetti, Remo Elia e altri.

