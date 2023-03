Madame pubblica il suo secondo album “L’amore” (Sugar) venerdì 31 marzo e annuncia nuove date dal vivo per quest’estate; a partire dal mese di luglio, infatti, la cantautrice sarà in tour nelle più belle location outdoor d’Italia. Un nuovo progetto -quello discografico e live- per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. L’album è preordinabile qui: http://sugarmusic.lnk.to/ MadameLAMORE Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.