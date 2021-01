Dal 22 gennaio in radio il singolo “Escamotage” di MALJE estratto dal suo album “JEWELS” (OneEMusic/ Believe), disponibile negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno.

"Questo è un brano in cui racconto la mia filosofia di vita che comporta la ricerca delle soluzioni piuttosto che soffermarmi a contemplare i problemi e farmi prendere dall'ansia – racconta Malje – e questo mi ha portato a tenere conto del giudizio che appartiene alle persone che stimo e fregarmene dell'altrui

Il brano esce in digitale nell’album “Jewels” e questa è la tracklist: “Luggage”, “The Game”, “The beer song”, “Mandik”, “Escamotage”, “Share love”, “State of mind”, “Nice dream” e “The game update”.

“L’album – prosegue Malje – è nato dalla voglia di testimoniare le mie poliedricità stilistiche. Il filo conduttore che collega i vari brani è la diversità, ogni brano ha insita in sé un’emozione specifica. Ho pensato alla track list come a un percorso emotivo, che si snoda tra la trascendenza, l’intimismo, la calma, l’allegria e la voglia di esplodere. L’album si intitola Jewels perché tutti i brani sono singoli e sono per me ‘Gioielli’, senza contare che, a quanto mi risulti, nessuno ha mai intitolato così un album prima d’ora, chissà perché. La copertina esprime la sintesi della timidezza e della sfacciataggine che mi appartengono: nella fotografia che ho scelto mi copro con due LP, come negli anni ’20 mi sarei coperta con ventagli di piume.”

