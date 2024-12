Sarà disponibile in tutti i digital store dal 10 dicembre “30 Anni insieme Vol.2” (Dicamusica/Believe) la nuova raccolta del cantautore Massimo Di Cataldo che contiene 10 brani storici, l’ultimo singolo “Più che mai” e una rilettura personale de “Il cielo in una stanza”.

Ad un anno di distanza da “30 Anni insieme Vol.1” raccolta che conteneva un excursus dei brani più rappresentativi dei trent’anni di carriera discografica di Massimo Di Cataldo arriva “30 Anni insieme Vol.2” che, come racconta il cantautore: “deve la sua realizzazione alle tante persone che ne hanno fatto richiesta, alcuni brani che non erano stati inclusi nel precedente si trovano qui. La raccolta ha richiesto un lavoro di produzione non indifferente, ma infine è qui con tutta la passione, per condividere nuovamente alcuni episodi musicali che, nella mia vita e soprattutto in quella di chi ha amato le mie canzoni, rappresentano un solco a cui il tempo porta rispetto. Le più recenti versioni aggiungono qualcosa di nuovo, grazie anche all’esperienza maturata nei numerosi concerti sempre contraddistinti da un naturale scambio di energie”.

Nella nuova raccolta Massimo Di Cataldo ha voluto omaggiare un cardine della nostra storia musicale perché, come racconta lo stesso cantautore: “Il cielo in una stanza è un brano essenziale, a mio avviso, nella musica italiana. Conobbi Gino Paoli in occasione di un evento Disney e lo feci sorridere ringraziandolo per aver scritto questa canzone che era stata colonna sonora nella storia dei miei genitori, in qualche modo lo considero fautore della mia vita artistica. La versione contenuta nella raccolta è una demo che avevo registrato nel 2014 e mai pubblicato finora”.

Questa la track list: Più che mai- Extended, C’è qualcuno, Sole- 2024, L’aria- 2024, Anime – 2024, Come il mare- 2024, Scusa se ti chiamo amore- 2024, Il cielo in una stanza, Michela, Non ci perderemo mai- live 2001, Solo se ci sei tu- live 2001, Cosa rimane di noi.