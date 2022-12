“Sogno di innamorarmi e di poter sognare ancora…”. Massimo Ranieri torna lunedì 5 dicembre in quella che è ormai la sua casa fiorentina, il Teatro Verdi, e porta con sé il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, che è anche il titolo del recentissimo album dato alle stampe.Inizio ore 20.45. I biglietti (posti numerati 27 a 74,80 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Dopo oltre 800 repliche di “Sogno e son desto” ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni, ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. E ci saranno i bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani per l’album “Tutti i sogni ancora in volo”: tra questi Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, mentre la produzione musicale è stata affidata a Gino Vannelli. E ancora, il meglio del repertorio più amato e prestigioso di Massimo Ranieri.

Insomma, un Massimo al cento per cento per uno spettacolo che presenta una rinnovata veste scenografica e una inedita band composta da Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino, Max Filosi e Cristiana Polegri ai sax.

“Tutti i sogni ancora in volo” ha avuto una lunga genesi, oltre un anno e mezzo di lavoro, intervallato da numerosi periodi di pausa: la pandemia, la partecipazione al Festival di Sanremo, i numerosi impegni teatrali, la pubblicazione del libro omonimo fino alla lavorazione della nuova fiction televisiva “La voce che hai dentro”, prodotta da Lucky Red, e ancora in fase di realizzazione, e che andrà in onda nel 2023 su reti Mediaset e Netflix.

Un ulteriore ritardo alla lavorazione del disco è stato causato dall’incidente durante lo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, dove l’artista ha riportato una leggera frattura alle costole che non ha in alcun modo frenato la sua incessante creatività.