Canzoni intramontabili, sketch esilaranti e racconti inediti racchiusi in uno show leggero e sofisticato, travolgente e commovente, che non smette di conquistare il pubblico.

Massimo Ranieri approda martedì 18 agosto alla Fortezza di Montal’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle – e porta con sé “Oggi è un altro giorno”, versione rinnovata del leggendario spettacolo “Sogno e son desto”, oltre 500 repliche e una straordinaria versione televisiva.

“Per me è come un debutto, provo la stessa emozione e forse di più – spiega l’artista partenopeo – tornare sul palco, a contatto con il pubblico rappresenta un segnale importante, in un certo senso la vita ricomincia”.

Due ore e mezza di performance dall’incanto affabulatorio e dall’atmosfera magica creata dall’artista. Ranieri veste il triplice ruolo di cantante, attore e narratore per proporre il meglio del suo repertorio, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano.

“Lo spettacolo si è sempre evoluto – continua Ranieri – su ogni palco è avvenuto qualche naturale cambiamento, e così avverrà anche nelle date future, continuerà ad evolversi cercando di emozionare le platee. In scaletta, tra gli altri, c’è “Mia ragione”, l’ultimo singolo presentato a Sanremo, che ha anticipato il nuovo album, arrangiato da Gino Vannelli, in uscita il prossimo autunno.

Al suo fianco c’è l’ormai rodata formazione, con Flavio Mazzocchi al pianoforte, Andrea Pistilli alla chitarra, Pierpaolo Ranieri al basso, Marco Rovinelli alla batteria, Donato Sensini ai fiati.

L’organizzazione del tour è di Marco De Antoniis mentre il disegno luci è stato ideato da light designer Maurizio Fabretti su un disegno scenografico di Lorenzo Cutuli.

