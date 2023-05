Matthew Lee annuncia la pubblicazione del nuovo singolo Can’t Help Falling in Love, cover della celebre canzone portata al successo da Elvis Presley.

Dopo Suspicious Minds, Can’t Help Falling in Love è il secondo omaggio del crooner, questa volta con la straordinaria partecipazione della leggenda della musica italiana Bobby Solo. Pubblicato per CinicoDisincanto, il singolo sarà disponibile nei principali digital store a partire dal 12 maggio 2023.

La nuova versione non è solo un tributo alla canzone di Elvis Presley, ma una rivisitazione personale del brano che ne rinnova il fascino senza tradire l’essenza romantica e malinconica che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Matthew Lee l’ha ripensata in chiave country pur mantenendo l’atmosfera delicata dell’originale. L’arrangiamento è fresco e originale, con sonorità che gli conferiscono un tocco di modernità. Le voci dei due artisti si fondono perfettamente, dando vita ad un’interpretazione intensa e coinvolgente.

«Era da tempo che avevo in mente una mia versione di Can’t help falling in love, volevo rendere il pezzo più country e ho pensato di coinvolgere uno dei più grandi fan di Elvis, una vera leggenda della musica italiana, oltre che un amico: Bobby Solo. Così uno dei pezzi più romantici di Elvis è diventato fresco e accattivante, mantenendo però la delicatezza del testo» ha commentato Matthew Lee.