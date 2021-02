Dal 9 febbraio in radio e in digitale arriva “I MIEI SBAGLI” il nuovo singolo di MICHELE CORDANI, realizzato con la produzione artistica e l’arrangiamento di Giuseppe Lombardo.

"Il brano 'I miei sbagli' descrive i 'NOSTRI sbagli', quelli che commettiamo ogni giorno in una vita a volte troppo egoistica, dando tutto per scontato e dimenticandoci che a volte quelli che amiamo necessitano di più attenzioni. Non tutti da soli riescono a superare le difficoltà e hanno bisogno dice Michele Cordani – ho scelto di scrivere con Giuseppe Lombardo, e interpretare questo brano ispirato da una coppia di amici che si erano persi perché avevano smesso di ascoltarsi. Sono tornati ad abbracciarsi di nuovo dopo aver maturato entrambi consapevolezza dei propri errori e delle proprie mancanze capendo che non aveva senso stare l'uno senza l'altra.

“Il video che accompagna il brano – dichiara Elena Rebeca Carini, regista – è uno “sliding door” di quello che si sarebbe potuto fare ma non si è fatto, nella semplicità di un mood scanzonato e autoironico. Una piccola lotta quotidiana con il “Sé” animalesco della propria coscienza che ha il volto di un orso di peluche”.

