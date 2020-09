Dal 16 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “UNA DONNA DIETRO LE APPARENZE”, nuovo EP di MOGA.

Un intimo spaccato di vita, una trasposizione emotiva diretta composta da cinque brani: “Una donna dietro le apparenze” è il nuovo EP di MOGA, ed è una fotografia di stampo autobiografico con un sound live che tocca l’anima. È un percorso all’interno del vissuto dell’artista che ha voluto dare spazio alle sue origini siciliane raccontando la sua terra e le sue tradizioni in una chiave di lettura innovativa. I brani si susseguono in un’altalena di emozioni e ritmiche in cui si denotano influenze di vari generi, tra cui non possono mancare delle incursioni folk con dinamiche esplosive.

Spiega Moga a proposito del nuovo EP: «Ho scelto questo titolo perché mi rappresenta. Molte volte mi è capitato di essere scambiata da dietro per un ragazzo ed ogni volta questa cosa mi faceva sorridere, ma allo stesso tempo riflettere su quanto si faccia caso alle apparenze. Nelle mie canzoni parlo di come però l’Amore vada oltre. Sono sempre stata una persona diretta nella vita e così sono le mie canzoni. Sono brano che parlano di coraggio, di imperfezioni, di passione, e di come tutto giri intorno all’amore».

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram