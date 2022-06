Nasce a Roma, nel Teatro Porta Portese , una radio che canta e racconta Roma con le voci degli artisti che l’hanno fatta ancora più grande. Radio Core de Roma inaugura le sue trasmissioni il 10 giugno alle ore 10.00 on air sul DAB e in rete attraverso l’App.

Un flusso ininterrotto di musica, che scorre come il “biondo Tevere”, una girandola di canzoni che hanno un unico filo conduttore: Roma. Da “Roma nun fa’ la stupida stasera” del Maestro Armando Trovajoli a “Roma capoccia” di Antonello Venditti, passando per migliaia di altri brani.

Una selezione musicale che spazia dalle canzoni più note a quelle più ricercate, con testi in dialetto e no, su luoghi, amori, vizi e virtù dei romani. Le serenate, gli stornelli a dispetto e al peperoncino, le intramontabili canzoni d’amore che fanno di Roma una città magica. Le filastrocche, i canti popolari, le poesie, i racconti e gli aneddoti di una Roma che non c’è più.

Radio Core de Roma è una radio: – Global: perché si può ascoltare in tutto il mondo tramite Internet – Local: per la sua programmazione interamente dedicata alla città di Roma – Identitaria : perché difende, riscopre, diffonde e valorizza il patrimonio musicale e culturale della Città eterna – Aperta : pronta ad accogliere, amplificare e diffondere le iniziative di tutte le realtà culturali che non trovano spazio sui grandi media, ma che sono da sempre palestra e trampolino di lancio per giovani artisti – Vintage nello stile, ma tecnologicamente all’avanguardia.

Radio Core de Roma è un’idea di Lorenzo Belviso , editore radiofonico da più di 40 anni, già proprietario di diverse emittenti radiofoniche in Puglia e da oltre 15 anni attivo nella capitale. Per questa nuova realtà si avvale della direzione artistica di Tonino Tosto , già direttore del Teatro Porta Portese.

RUBRICHE GIORNALIERE

“Il suono delle fontane di Roma” curata dal grande Edoardo Vianello. Un viaggio alla scoperta delle fontane meno famose ma altrettanto importanti di Roma.

E poi “A chi tocca nun se ‘ngrugna”, il Calendario de Roma condotto da Fabio Cenci

“Paoletta t’aricconta ‘na Ricetta” dei piatti tipici della tradizione romana.

“Roma in Rima” fatti di vita quotidiana in rima con Stefania Polentini.

Il Cinema e Roma alla radio.

Molte altre rubriche arricchiranno nei prossimi mesi il palinsesto giornaliero.

Radio Core de Roma, una radio dove non si parla di calcio e sport, unica nel suo genere, tanto da innamorarsene al primo ascolto.

Avvertenze: si consiglia di ascoltarla spesso, magari in auto, in bici o a piedi girando per Roma.

Per tutta la giornata inaugurale del 10 giugno, oltre alla normale programmazione, andranno in onda (a rotazione) numerosi messaggi audio di personaggi del mondo dello spettacolo, per augurare un “futuro radioso” a Radio Core de Roma, tra i quali: Edy Angellillo, Massimo Wertmuller, Antonello Fassari, Marco Simeoli, Claudio Insegno, Ennio Coltorti, Francesca Nunzi, Roberto D’alessandro, Jonis Bascir, Mirko Matteucci, Claudio Boccaccini, Michele Enrico Montesano, Giulio Farnese oltre a tante voci di gente comune.

Ci sarà da divertirsi ad ascoltare tante voci, messaggi curiosi e divertenti dedicati a Radio Core de Roma. Sarà una grande festa On Air!

NOTIZIARI E INFO MOBILITÀ

– Ogni giorno 14 edizioni del notiziario a partire dalle 7.30.

– Al termine di ogni notiziario: Info Mobilità Roma in collaborazione con Aci e Polizia Locale di Roma Capitale.

– Ogni giorno le notizie di Roma alle 9-11-13-15-17-19.