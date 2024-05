I negramaro sono in vetta alla classifica generale Earone della settimana: “Luna Piena” è il brano più trasmesso dalle radio.

Il singolo è al numero uno anche della classifica Italiana, al numero uno della classifica TV, al numero uno della classifica Indipendenti radio e TV.

“Luna Piena”, prodotto da Simonetta e Giuliano Sangiorgi, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare ed entra a far parte del lungo elenco di hit arrivate al numero uno delle radio, nella lunga storia di successi della band.

“Estate”(2005), “Parlami d’amore” (2008), “Meraviglioso” (2009), “Ti è mai successo” (2012), “Sei tu la mia città” (2015), “Attenta” (2015), “Fino all’imbrunire” (2017), “La prima volta” (2018), “Contatto” (2020, per cinque settimane consecutive), fino ad arrivare oggi con il nuovo singolo “Luna Piena” ai vertici dei brani più trasmessi.

La band si prepara, a breve, ad un importante ritorno al live, in un tour evento negli Stadi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, che li vedrà esibirsi il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 18 giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. Biglietti disponibili su www.friendsandpartners.it

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.