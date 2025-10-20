Dopo gli straordinari successi registrati in questo 2025 – tra tour sold out, trionfi estivi e riconoscimenti cinematografici – Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo attesissimo ritorno nei palazzetti con “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026’.

Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: ‘Bis’ come omaggio ai successi dell’anno scorso e alla richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi live dopo i sold out ottenuti nei palazzetti di Bari, Milano ed Eboli.

Le prime date del nuovo tour toccheranno Catania (20 febbraio, PalaCatania), Bari (5 marzo, PalaFlorio), Bologna (7 marzo, Unipol Arena), Milano (19 marzo, Unipol Forum) ed Eboli (11 aprile, PalaSele).

Il ritorno nei palasport arriva dopo un anno memorabile per Nino D’Angelo, segnato dal tour estivo da tutto esaurito – culminato con un doppio sold out storico in piazza del Plebiscito a Napoli – e dal successo del film documentario ‘Nino. 18 giorni’, diretto dal figlio Toni D’Angelo e applaudito dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e al cinema dal 20 novembre.

“Nel 2026 festeggerò 50 anni di carriera – racconta Nino D’Angelo – e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco. Oggi torno nei palazzetti per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”.

Con il nuovo tour, il cantautore napoletano ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera – dagli anni ’80 ripescando anche alcuni testi degli anni ’90 senza dimenticare gli ultimi successi – in uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto, con tutta l’energia e l’autenticità di un artista che da cinquant’anni continua a scrivere la storia della canzone napoletana e popolare italiana.

I biglietti del tour, prodotto dalla ‘Stefano Francioni Produzioni’ e distribuito da‘Ventidieci, saranno disponibili da lunedì 20 ottobre dalle ore 12 su ticketone.it.