Situazione che non è certamente passata inosservata,tanto che la polizia di Stato e' intervenuta denunciando, e in una nota, spiega che ha indagato la donna " per ". L'organizzazione, la promozione e lo svolgimento dell'evento musicale è stato fatto – dice la questura di Palermo – in violazione della vigente normativa di contenimento del contagio del virus Covid-19.

Angela Chianello , il suo web-manager e gli altri non ancora identificati, sono ritenuti responsabili di violazioni amministrative della normativa anti-covid: non hanno indossato dispositivi di protezione, non hanno mantenuto la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sono entrati in un’area pubblica in violazione del divieto di assembramento, hanno svolto una manifestazione in forma dinamica senza osservare le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento del contagio da Coronavirus, violando infine il divieto di tenere spettacoli anche all’aperto.

Nel frattempo, sui social e su youtube, la clip “Non c’è n’è” di Noseal, Niklaus, Johnny F. feat Angela Chianello, è già virale.