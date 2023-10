NOOR, la giovanissima cantautrice diciottenne che ha vinto Area Sanremo 2022 e ha partecipato alla serata finale di “Sanremo Giovani” con il brano “Tua Amelie” a dicembre su Rai Uno torna venerdì 13 ottobre con il singolo “CATTIVE” (Dischi dei Sognatori/Ada Music Italy) fresca della partecipazione al Sanremo Giovani World Tour 2023 che l’ha vista protagonista in 4 grandi eventi live all’estero (Tirana, Pristina, Belgrado, Sarajevo). Noor inoltre è una delle vincitrici di New York Canta, il Festival della Musica ltaliana di New York che l’ha vista volare nella Grande Mela per disputare la finale domenica 8 ottobre all’Oceana Theater di Brooklyn a New York.

Impossibile avere una relazione standard con un’artista, una ragazza che insegue un sogno, una romantica punk, Noor lo ammette e in “Cattive” detta le proprie regole smontando tutti i cliché romantici tipici: i fiori che non le bastano, le citazioni che dimentica e le videochiamate che ignora, poi quando vuole ruba un bacio fuori un concerto e promette che sarà per sempre, ma sempre e solo con le cattive.