Il nuovo anno porta con sè tante aspettative e tanta buona musica. Il 2021 diventa occasione per conoscere fresche sperimentazioni sonore. Ne è la prova il nuovo singolo di Giropuntina “Willy Il Coyote”, prodotto dalla Sottotetto Records.

Vincitore delle trasmissioninonché finalista e vincitore di numerosi concorsi (per citarne solo un paio,e il) Domenico Desantis in arte Giropuntina, propone unsound coinvolgente, romantico e sognatore.

L’ innovatività di questo singolo arriva dalle sonorità della chitarra acustica, che si amalgamano con quelle dei synth elettronici, il tutto accompagnato da voce e cori ricercati.

Il sound delle chitarre acustiche e dei synth creano una atmosfera di festa e rendono la narrazione musicale ancora più vicina agli spettatori di ogni età e di vari gusti musicali.

Il lancio del singolo è accompagnato dal video animato e illustrato Willy Il Coyote, diretto e curato dall’illustratrice EllaFuji (Antonella Fusco).

La sceneggiatura è Irriverente e “straniante” grazie alle animazioni dettagliate e così vicine alla vita di tutti i giorni. Un singolo da gustare che non passa inosservato, con cui la Sottotetto Records vuole dare il benvenuto, nel migliore dei modi, a questo tanto atteso 2021

In un mix di nostalgia raccontata con i toni scanzonati. Un arrangiamento creato in un sottotetto di montagna, spalla a spalla con il producer e cantautore Astolfo. Un singolo dai suoni genuini e immediati. Willy il Coyote affronta il tema dei rapporti sociali e amorosi, delle aspettative, del tempo che passa inesorabile e senza tregua, beep beep appunto, che il povero coyote riesce a prendere solo con la forza delle emozioni. Il singolo utilizza immagini visive tanto forti quanto quotidiane, quindi di immediato impatto empatico per l’ascoltatore.