Oggi esce il videoclip di “La Costola di Adamo” (GUARDA QUI), nuovo brano di Francesca Miola, cantante veneta vincitrice di Area Sanremo 2020. Il brano, firmato da Mario Venuti, Kaballà e Marco Rettani, è attualmente disponibile in digitale (ascolta qui) e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 29 gennaio.

Questa canzone, prodotto artisticamente da Tony Canto che nel suggestivo arrangiamento ha voluto omaggiare il maestro Ennio Morricone, trae

ispirazione da una frase di un testo sacro della religione ebraica,ed è la stessa frase resa celebre dal toccante monologo disulla donna che recita “state molto attenti a non far piangere una donna, poi dio conta le sue lacrime”: “Per me è come un grido soffocato ed indignato di dolore che da donna canto per tutte le altre donne del mondo che, ad ogni latitudine ed al di là di ogni credo politico o religioso, subiscono da sempre sopraffazione e violenza”, racconta Francesca.

