Dal 13 febbraio online anche il videoclip.

Il brano è estratto dalla compilation contenuta in “Sound BoCS Diary”

Advertisements

libro di lettura aumentata, in uscita a marzo in tutte le librerie, che conterrà racconti, fotografie, video e, appunto, una compilation di brani inediti creati, scritti, registrati e prodotti dai 10 artisti che sono stati ospiti della residenza artistica “Sound BoCs”, la prima Music Farm a sfondo civile mai realizzata Advertisements

Oggi esce in digitale “Da capo” (ascolta su Spotify) del cantautore siciliano GERO, singolo “che racchiude in sé il potere delle piccole cose: gesti semplici e emozioni autentiche capaci di dare vita ad una vera e propria rivoluzione personale”. Il brano, estratto dalla compilation di inediti (etichetta Musica contro le mafie) contenuta nel libro di lettura aumentata “Sound BoCS Diary”, in uscita a marzo in tutte le librerie, sarà accompagnato dal videoclip online a partire dal 13 febbraio.

Cambiamento, coraggio, emozioni, sono le parole chiave attraverso cui interpretare “Da capo”: “Il cambiamento è un’idea che spesso spaventa: e invece partendo proprio dalle piccole cose si può dare vita a una rivoluzione personale tutta positiva – spiega GERO -. Le emozioni che non abbiamo il coraggio di esternare, quel bisogno di sentirsi gridare “sveglia!” quando ci arrendiamo al primo ostacolo, il bisogno dell’altro quando cadiamo. Piccole cose che se incastrate insieme riescono a scrivere pagine nuove nella vita di ognuno, riflessioni profonde ma necessarie. Mai credere che tutto sia vano perché alla fine “da capo si trasforma anche il dolore”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram