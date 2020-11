S’intitola “La musica Magica” il brano presentato per concorrere alla prossima edizione del Festival di Sanremo da solista nella categoria “big” da Oscar Giammarinaro, meglio conosciuto come oSKAr già leader della storica band mod torinese Statuto.

La canzone scritta nel 2019 è dedicata all'amico fraterno ed ex bassista degli Statuto Ezio Bosso, scomparso prematuramente nel maggio di quest'anno. Come racconta lo stesso Oscar: " L'anno scorso avevo scritto una canzone per "Xico", (questo il soprannome affettuoso con



Da qui la decisione di provare il Festival per rendere omaggio alla memoria del musicista scomparso, ma, anche all’amico con il quale ha condiviso l’amore per la cultura Mod.

Rispetto alla versione originale, spiega Oscar: “Ho voluto solo fare un’aggiunta al ritornello, in cui con il consenso della famiglia ho anche inserito una parte di testo preso da ciò che Ezio disse nella sua ultima intervista televisiva prima di lasciarci”. La versione presentata al Festival è stata realizzata con la preziosa collaborazione del suo storico discografico Mimmo Paganelli e la produzione di Pietro Foresti.

“Non mi aspetto nulla, conclude Oscar, la mia candidatura arriva assieme a decine di Big, nomi altisonanti e artisti di grandissima visibilità. Credo tuttavia che rinunciare non sarebbe giusto, prima di tutto nei confronti di Ezio, che proprio con l’esibizione sul palco dell’Ariston è entrato nel cuore di tutti gli Italiani”.

