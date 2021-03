È online il video di “GIOVANE PER SEMPRE”, il brano di PAOLO VALLESI, nato da un’idea dell’amico Enrico Rialti, è uscito in radio e nei digital store, venerdì 5 Marzo – https://backl.ink/145214514 – per Clodio Music distr. Believe.

“GIOVANE PER SEMPRE” anticipa un grande progetto discografico per festeggiare il trentennale della carriera del cantautore fiorentino, in uscita il prossimo autunno.

ll video online su YouTube – https://youtu.be/aXok8HveNW0- nasce da un'idea di

È il primo video di cui sono sceneggiatore oltre che interprete. L’idea del video nasce una volta terminato il brano. Tirare un rigore in uno stadio come l’Artemio Franchi di Firenze, ad un portiere professionista come Stefano Sorrentino, è un po’ il sogno che quasi tutti hanno. Nel video – racconta Paolo – cerco di mantenere l’equilibrio tra fantasia, realtà, rimanere liberi, sognare : questo è ciò che ci rende sempre indipendenti …tutto quello che ci fa sentire Giovani Per Sempre!

Ringrazio Stefano Sorrentino per essere stato complice in questo videoclip. La nostra amicizia è iniziata da quando Stefano ha deciso con molto coraggio di difendere la porta della N.I.C in occasione delle nostre partite del Cuore ed insieme alla squadra abbiamo condiviso esperienze importanti come l’incontro che la NIC ha giocato il 30 ottobre 2019 allo stadio Al Khader di Betlemme in Palestina.

Un particolare ringraziamento alla Acf Fiorentina per aver messo a disposizione il campo dello Stadio Artemio Franchi e per la disponibilità e la cortesia dimostrataci”.

