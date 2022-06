Non mi tradire, grande successo di Paolo Vallesi del 1994 è ora un duetto con I Legno, in un arrangiamento completamente nuovo. La canzone, che dal 24 giugno sarà in radio e su YouTube al link https://youtu.be/0xsGF4dF9N8, fa parte del recente progetto discografico “IoNoi” (etichetta Clodio Music / distribuzione Believe), pubblicato in occasione dei 30 anni di carriera dell’artista fiorentino.

Racconta Paolo “L’identità dei Legno è e rimane segreta, ma che siano toscani è risaputo così come è nota la nostra conoscenza. Non mi tradire è un brano tra i più ascoltati nell’estate 1994, vincitore del Festivalbar come airplay radiofonico. In questa nuova versione ‘indie’, chi meglio dei Legno poteva interpretarla con me!”