Paolo Vallesi salirà oggi sul palco del Teatro Ariston, ospite de I Cugini di Campagna nella serata cover del 73esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’artista fiorentino e lo storico gruppo duetteranno sulle note di “La Forza della Vita” e “Anima mia”. Il medley sarà diretto dal Maestro Fabio Gargiulo.

“La Forza della vita“, hit di Paolo Vallesi, fu portata dall’artista proprio al Festival nel 1992, nella categoria Big, classificandosi terza, e diventando uno dei più grandi successi degli anni novanta: una versione del brano, cantata con Gianni Morandi, è contenuta in “IoNoi”, album pubblicato qualche mese fa per il trentennale di carriera di Vallesi.

“Anima mia” è il più grande successo de I Cugini di Campagna, uscito nel 1973, esattamente 50 anni fa, e contenuta nell’album omonimo. La canzone è stata incisa in varie lingue e nel tempo, è divenuta anche oggetto di cover da parte di artisti internazionali, come Dalida, Perry Como e Frida degli ABBA.