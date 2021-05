Abbiamo fatto quattro chiacchiere con due giovani dj producer italiani, Parkah & Durzo. In forte ascesa nell’universo della musica che fa ballare e saltare il mondo, hanno già prodotto tracce da milioni di ascolti su Spotify e pubblicano musica su label di riferimento assoluto come Sony, Warner o Spinnin’. Tra i loro più grandi successi c’è la scatenata “Sono arrivati i Caramba”, che hanno creato con Dj Matrix, Matt Joe e Amedeo Preziosi. Durzo ha 24 anni e viene da Carpaneto Piacentino (PC), Parkah ha 23 anni ed è fiorentino. Insieme stanno iniziando a concretizzare tanti bei sogni musicali che solo pochi mesi fa erano solo chiusi in un cassetto.

Ognuno di loro, ovviamente, ha iniziato a creare musica in modo diverso. “Ho iniziato nel 2012 a produrre tracce EDM, ispirato da artisti come Martin Garrix e Avicii”, racconta Durzo. “Fin da subito, non potuto più farne a meno. Mi rende felice il pensiero di poter esprimere le mie idee sotto forma di musica”. “Io invece iniziato nel 2007, cercando su Youtube il telecronista della Fiorentina ‘David Guetta’ “, racconta Parkah, “Per errore venne fuori video il ‘video di Love is Gone’ del top dj francese David Guetta. Quel giorno segnò il mio futuro. Fin da subito, ebbi la percezione di essere di fronte a un qualcosa di così grande e irraggiungibile che iniziai a produrre musica giorno e notte, pur di arrivare al punto in cui sono oggi”.

Tutta l'intervista è disponibile a questo link:

Come avete iniziato a suonare insieme?

“Anche noi, come tanti dj, siamo partiti con i software musicali e poi siamo passati ai primi CDJ della Pioneer per addentrarci nel mondo delle discoteche. I primi locali in cui abbiamo suonato insieme? L’Aquafan di Riccione e, successivamente, l’Altromondo Studios di Rimini”.

Ci raccontate come è nata “Sono arrivati i caramba”?

“Tutto ha preso vita durante il primo lockdown, nella primavera 2020. Dj Matrix ci fece una proposta che non potevamo rifiutare: collaborare in una canzone da fare uscire su Sony Music, ‘Sono arrivati i Caramba’, assieme a lui, Matt Joe ed Amedeo Preziosi (youtuber tra i più famosi in Italia, ndr). Sarebbe finita in uno degli album di musica elettronica più venduti: ‘Musica da giostra vol.7’, che ci ha fatto ad oggi totalizzare oltre 4 milioni di ascolti in totale”.

