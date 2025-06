Dopo il successo di “Ho provato tutto”, uscito lo scorso marzo, ecco “Ratatan”, la nuova canzone di Patty Pravo in radio da venerdì 6 giugno.

“Ratatan” è un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva. La canzone richiama sonorità beat anni ’60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all’italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico.

(La tua ombra sulla bocca / che mi tocca / ma che sciocca / si mi shock-ah / I feel shadow sulla bocca (ah) / che mi tocca (ah) / you are my vodka salsa rumba / I hear you’re comin’ like an onda like a bomba like a silly lalala … Ho fatto le carte e dicono no no lui no che non si può / i maschi sai che vogliono I know / ma il destino in fondo che ne sa però / pensasse a lui tanto gli direi yes … Amore mio sai così ti chiamo io / Si dice addio ma poi mi suona il ratatan ratatan ratatan / Amore mio il paradiso è tutto tuo / Mi scrivi addio ma poi mi guardi e ratatan ratatan ratatan)

“Ratatan” si ispira a colei che ha sempre rappresentato la libertà femminile ed è stata scritta da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, prodotta da Taketo Gohara e Marquis, su etichetta Nar International Srl e distribuzione Warner Music Italy. “Ratatan” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download.

Patty Pravo sarà in tour per tutta l’estate, prima data il 18 giugno al Teatro Romano di Fiesole.

Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona.