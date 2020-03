“Spirits don’t Forget” è il primo singolo e video della rock band milanese dei PYMHAUS. La band guidata da Nick Murdock (ex PANAMA / E.I.R.E.) darà alle stampe un nuovo EP omonimo da collezione in formato vinile da cui è estratto il primo brano che ne anticipa la pubblicazione. “Spirits don’t Forget” sarà in tutti gli store digitali dal 3 aprile (Vrec Music Label) mentre sarà anticipato dal bellissimo videoclip girato da Carlo Tombola con protagonista Bianca Pajaro in una Milano deserta (ma girato prima dell’emergenza sanitaria).

Video: https://bit.ly/pymhausvideo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram