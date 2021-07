L’idea è nata dalla voglia di creare un pezzo fresco ed estivo, dedicato alla nazionale impegnato in questo Europeo di calcio. Nonostante il cambiamento del mondo del calcio dal ‘90 ad ora, la passione per la maglia azzurra è rimasta tale, e si è rigenerata con il percorso che sta compiendo questo giovane e pazzo gruppo di ragazzi, che ci stanno facendo sognare ad occhi aperti!”

“Queste notti magiche” , con cui il cantante continua ad esplorare nuovi percorsi sonori e testuali rispetto ai suoi precedenti lavori, è dedicata agli Europei di calcio e alla nazionale italiana: “questo singolo nasce dalla carica e unione che dà la maglia azzurra in queste settimane di competizioni internazionali – racconta Mess – è un brano scritto da me, grazie alla produzione di Riccardo Borsellino, e ispirato alle “notti magiche” di Italia ’90.

È disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Queste notti magiche” , nuovo brano urban/pop del cantante palermitano classe 2001 MESS .

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy