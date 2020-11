‘Questo per non morire’ è il nuovo brano dell’artista Carla Manzella, pubblicato e distribuito su tutte le piattaforme streaming dall’etichetta discografica Bit & Sound Music.

La talentuosa cantante di Caserta, ha dedicato il suo ultimo lavoro musicale alle donne, a tutte quelle donne che hanno vissuto l’abbandono, la delusione, la fine di un amore su cui avevano puntato tutto.

“Quando ho registrato in sala ‘Questo per non morire’ per me è stata Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram