I “marziani” tornano a Sanremo per la 73° edizione del Festival, e lo racconteranno dettagliatamente con oltre 100 ore di diretta in contemporanea radiotelevisiva su Radio Marte (fm, DAB+, web, app, 183 dtt).

Da lunedì 6 febbraio, fino alla finale di sabato 11, interviste con i protagonisti del Festival e gli artisti in gara, collegamenti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale, scoop e rivelazioni, grazie alla squadra esterna collegata in diretta da due diverse postazioni in Via Matteotti a pochissimi metri dal leggendario Teatro Ariston, realizzate in collaborazione con Carpisa e Yamamay.

Dal “Carpisa Studio”, si alterneranno gli speaker e gli ospiti in postazione: Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Marta Martinez, Timo Suarez e Gaetano Gaudiero. Previsti continui collegamenti con Gianni Simioli e la Radiazza, Elisa D’Avino e Davide Scafa, Fabio Brescia e il duo comico Gigi & Ross, special guest di “Sanremo su Marte 2023”.

La postazione Yamamay, sarà ancora una volta una vetrina “live stage” sull’Ariston, in cui si alterneranno mini-live con artisti emergenti e dj-set di ascolto introdotti dalle voci marziane.

Presente in postazione, anche un terminale EarOne, la società siciliana di rilevazione dei passaggi dei brani in tutte le emittenti radio italiane, da cui si potrà osservare l’andamento in tempo reale, delle tracce di Sanremo.

Numerosi anche i party in cui i personaggi marziani saranno protagonisti, tra cui quelli al Victory Morgana Bay, club tra i più trend di tutta la riviera ligure, e al Villa Noseda Disco Dinner, oltre agli esclusivi concerti previsti nella settimana più “busy” della città dei fiori.