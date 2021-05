Il testo appare come un’invettiva che si scaglia contro un’incontentabile compagna, che tanto parla ma che sembra scappare via. Parlano d’amore i nostri, come in tutto l’album da cui il singolo è estratto, e lo fanno nel loro mood, marchio di fabbrica della loro produzione a cura di Maurizio Loffredo degli Artigiani Studio, con pezzi soft ma intensi che non mancano di lasciar trasparire la loro personale visione.

Questa volta però nel brano, che vede alternarsi i due autori, appare un’interlocutrice d’eccezione: la voce brillante e intensa della cantautrice Clio, in una veste leggermente pepata, esalta il brano con ritmiche dancy. Da segnalare il missaggio made in France a cura di Florian Monchatre, già collaboratore di Clio, fresca di una collaborazione con Iggy Pop.

Il brano, unico featuring dell’album uscito il 21 maggio, conta molti nomi noti del panorama pop italiano: Daniele Sinigallia, Andrea Pesce “Fish” e Ivo Parlati.

Il progetto del duo è supportato e co-finanziato da Pugliasounds Record 2020/2021, la nuova linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.