Sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 aprile “Drop top” (Highersound, Digdis) il nuovo singolo di Rey Willy.

Come racconta l’artista: «Drop top nasce da un senso di insoddisfazione personale relativo al quotidiano, dove avverto insicurezza e malessere. Questo stato d’animo suscita un ipotetico percorso per evadere dall’odierno, vivere per raggiungere i propri obiettivi».

Advertisements

Il singolo “Drop top” è accompagnato da un video per la regia di Mattia Fara disponibile al link: https://youtu.be/ moSESQW0FQw

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram