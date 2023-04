Dal 7 aprile 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Ridere, Vivere, Credere”, il nuovo singolo di Marcolisa.

“Ridere, Vivere, Credere” è un inno alla speranza e al non arrendersi di fronte alle difficoltà, affrontando gli ostacoli con il sorriso, insieme alle persone giuste, vivendo ogni giorno come se fosse l’ultimo. Come tutti i brani di Marcolisa, la storia che racconta nasce da esperienze di vita vissuta.

Marcolisa è un cantante romano che mescola rap e cantautorato per raccontare il glam, la gioventù in strada e l’amore adulto. Il suo esordio è il doppio singolo Come Fate – Sole Su Di Noi, usciti nel maggio del 2022. Ad oggi ha all’attivo 6 singoli che spaziano dal rap al pop, passando per il reggae e le influenze latine.

“Caos interiore” è il nuovo singolo di Glicine disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 7 aprile 2023.