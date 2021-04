Già autore e produttore per diversi artisti di Sony Music e Universal Music, Foresta è un artista a 360° che, grazie alla sua personale cifra stilistica, riesce a dare il massimo come cantante, autore, produttore e regista. “RIMANGO DA SOLO” (Senza Dubbi/Believe Music Italia) è il suo nuovo singolo, in radio e in digitale a partire da oggi, venerdì 23 aprile.

Il brano, definito da lui stesso un “easy listening” contaminato da sonorità dance e flamenco, anticipa il nuovo EP la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno. «”Rimango da solo” parla di una relazione tossica – racconta Foresta – un rapporto che crea dipendenza, come una droga che alterna momenti di euforia e felicità a momenti di smarrimento e depressione. Relazioni che molte volte sono troppo difficili da affrontare e che ci lasciano lì, seduti su un divano con il vuoto dentro e fuori. Ma ci meritiamo davvero questo “non amore”? Spesso lasciamo che tutto vada avanti finché non succede quella cosa che ci fa prendere coscienza della situazione e ci fa mollare la corda che ci taglia i polsi, realizzando che lasciarla cadere a terra fa meno male».

Ad accompagnare la canzone un videoclip scritto dallo stesso Foresta: giochi di luce, gesti e dettagli, portano l’artista in un mondo parallelo…alla Donnie Darko, come nel film di Richard Kelly.

