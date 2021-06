Un attesissimo evento quello che si è celebrato ieri 2 Giugno 2021. Stiamo parlando del #RinoGaetanoDay2021 giunto all’ XI esima edizione, svoltosi per il secondo anno consecutivo con la modalità della diretta streaming, per ottemperare alle restrizioni ancora vigenti dovute alla pandemia.

Rino Gaetano, geniale cantautore scomparso nel 1981, viene annualmente omaggiato nella data in cui perse prematuramente la vita, all’età di soli trent’anni.

La manifestazione,organizzata da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote di Rino Gaetano, è stata particolarmente ricca di musica ed emozioni grazie a una serie di ricordi, memorie, tributi, immagini, contenuti speciali oltre alla presenza di ospiti d’eccezione quali Diana Tejera, Barbara Eramo e Massimo Di Cataldo. Attraverso il collegamento con il canale ufficiale YouTube e la pagina Facebook “Rino Gaetano Band”, l’evento ha riscosso un grande successo di pubblico, o “followers” come si usa dire sul web, con interventi e commenti di sostenitori e amanti del grande Rino.

La XI edizione, che coincide coi quarant’anni dalla sua scomparsa, è stata presentato dalla speaker radiofonica Sara Brestolli e ha visto il Mei quale partner ufficiale del Rino Gaetano Day2021, seguito e trasmesso on–air sulle frequenze di Radio Italia Anni 60 Roma FM 100.5. Una menzione speciale va ai contributi video di tre noti artisti italiani, J-Ax, Eros Ramazzotti ed Alex Britti e che hanno parlato dell’influenza e dell’ispirazione che la musica di Rino ha saputo accendere in loro. Un successo decretato anche dalla presenza della Rino Gaetano Band, tribute band ufficiale fondata nel 1999 dalla sorella Anna e nella quale suona il nipote Alessandro. Il progetto, con oltre vent’anni di storia ed esperienza, mira a diffondere la memoria musicale storica di Rino, facendo rivivere durante gli spettacoli indimenticabili emozioni non solo ai numerosi fans, ma soprattutto a chi non ha avuto il piacere di conoscerlo come artista.

Con la sua genialità Rino ha dato un contributo rilevante nello sviluppo del pensiero del Paese. Nel periodo di piena attività artistica – e non solo -, grazie alle parole presenti nei testi delle sue canzoni e alla sua verve interpretativa, il cantautore era in grado di suscitare un risveglio delle coscienze e animare pensieri e riflessioni.

Anche quest’anno l’evento ha unito la musica alla solidarietà con il sostegno all’ Associazione Mary Poppins Onlus di Roma e ha reso noti altri tre omaggi celebrativi importanti alla sua memoria .In primis un filmato esplicativo realizzato da Poste Italiane in esclusiva per il Rino Gaetano Day e riguardante l’uscita di un francobollo dedicato a Rino e lui raffigurante, emesso il 21 maggio dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il secondo tributo ha riguardato la presentazione ufficiale di una nuova area concerti adiacente Parco delle Valli, nel quartiere Montesacro di Roma, con la proposta di denominazione dell’area di “Parco Arena Rino Gaetano”, proprio vicino ai luoghi in cui è nata la manifestazione, gli stessi vissuti dal cantautore. Infine, come punta di diamante, la notizia della prossima pubblicazione di un cofanetto speciale “Istantanee e Tabù”, una prestigiosa collezione di brani in uscita il 25 giugno e impreziosita da piccoli tesori tra i quali l’inedito“Io con Lei”, rarità e provini mai pubblicati. Un regalo a tutti gli appassionati della musica di Rino realizzato dalla Sony Music Italy.

La riuscita dell’evento è da attribuirsi all’impegno e la sinergia di quanti vi hanno collaborato: Maurizio Guccini in veste di fondamentale portavoce della memoria collettiva di Rino Gaetano per questa edizione, , il sindaco e l’assessore di Fonte Nuova dal quale la manifestazione è stata trasmessa e il Presidente della Pro Loco, gli uffici stampa Isabel Zolli, Miranda Shkurtaj e Daniele Mignardi, i numerosi media e stampa che hanno dato eco all’evento, ma soprattutto i ringraziamenti più sentiti vanno a Rino e al suo pubblico che ha partecipato.