Riparte ufficialmente la 4° edizione di Campusband Musica & Matematica, il concorso nazionale rivolto a tutti gli studenti amanti della musica. Dopo lo stop nei mesi scorsi a causa della corrente emergenza sanitaria, Campusband torna alla ricerca di nuove promesse della musica e riapre le porte a tutti i generi musicali… stavolta anche alla trap!

I cantautori, interpreti e gruppi musicali che si sono formati nelle scuole e nelle università italiane hanno

nuovamente l’opportunità di iscriversi al concorso, registrandosi sul sito ufficiale www.campusband.it

Per i nuovi candidati c’è tempo fino al 31 maggio 2021. Restano valide le iscrizioni pervenute in precedenza.

La quarantena della scorsa primavera ha profondamente segnato l’esperienza di tutti noi, contribuendo contemporaneamente a far emergere sulla rete il talento di migliaia di ragazzi, grazie ad interessanti e svariate pubblicazioni musicali homemade. Ora è arrivato il momento per tutti i musicisti e studenti desiderosi di mostrare le proprie capacità creative e tecniche di cogliere questa importante occasione offerta da Campusband Musica & Matematica, imbracciando gli strumenti e i libri! Il panorama musicale è costellato di artisti diplomati e laureati di grande successo, ottenuto anche grazie al proprio bagaglio culturale.

Ad accompagnare i giovani talenti nel loro prestigioso percorso saranno ancora una volta Mogol, Mario Lavezzi, tra i più raffinati “music maker” e produttori del nostro Paese e Franco Mussida, fondatore della Premiata Forneria Marconi.

Partecipare è semplice: basta inviare un inedito e una cover entro il nuovo termine di tempo. Le selezioni sono aperte anche per gli iscritti alle scorse edizioni. I concorrenti non dovranno avere più di 25 anni e devono frequentare l’università o scuole superiori di secondo grado. Riguardo i gruppi, almeno il 30% dei componenti deve essere composto da studenti.

Una commissione di esperti selezionerà 12 finalisti (4 della categoria “Band”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”) che si esibiranno dal vivo alla finale del concorso che si svolgerà all’interno della rassegna Estate Sforzesca 2021 in scena al Castello Sforzesco di Milano.

Anche quest’anno il vincitore assoluto avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per la pubblicazione del brano inedito e per la realizzazione del videoclip. Inoltre, ai primi classificati nelle categorie dalle quali non è emerso il vincitore assoluto saranno attribuite due borse di studio: la prima presso il CPM di Milano (scuola musicale fondata da Franco Mussida) o altre scuole analoghe di altre regioni, la seconda presso il C.E.T. (Centro Europeo di Tuscolano fondato da Mogol) scuola per compositori, autori e interpreti.

