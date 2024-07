Roberto Vecchioni sul palco del Musart Festival Firenze 2024. Il Professore della musica italiana sarà in concerto giovedì 18 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, nell’ambito del tour estivo “Tra il silenzio e il tuono Tour”, che prende il nome dall’ultimo lavoro letterario dell’artista, in vetta alla classifica della narrativa italiana.

I biglietti – posti numerati da 28,75 a 57,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti- vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Professore, scrittore, autore e cantautore, Roberto Vecchioni riparte con i live dopo il successo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”. La prima parte dello spettacolo è dedicata al nuovo album “L’Infinito”, per poi lasciare spazio ai grandi classici del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

“Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi alla spirito – spiega Vecchioni – tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi.

Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità… e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».

Roberto Vecchioni è accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Lo scorso aprile il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato all’artista il “Pegaso d’oro” – massimo riconoscimento dell’Istituzione – per meriti artistici e per il forte legame con la Toscana.

MUSART FESTIVAL, gli altri appuntamenti di giovedì 18 luglio

Sempre giovedì 18 luglio per Musart Festival Firenze: alle ore 19, all’Area Archeologica di Frascole, a Dicomano, il pianista Simone Graziano in concerto per la rassegna “… E adesso che tocca a me”. Al cinema La Compagnia di Firenze, dalle 20,15, proiezioni dei documentari “33 giri – Italian Masters” di Sky Arte “La Voce del Padrone” di Franco Battiato, “Paris Milonga” di Paolo Conte, “Il sole nella pioggia” di Alice. In apertura il documentario “Musart Festival, otto anni in piazza” del regista Edoardo Zucchetti, introduce il giornalista musicale Giancarlo Passarella. Entrambe le iniziative sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.musartfestival.it.



VISITE AL PARCO, MOSTRE E RISTORO – Prima del concerto si potranno visitare gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, imponente scultura del Giambologna, simbolo del Parco. E ancora, le Scuderie e la Cappella progettate dal Buontalenti, la Paggeria dove un tempo alloggiavano artisti e buffoni di corte e l’adiacente Sala Rossa, dove è stata allestita una mostra fotografica dedicata ai grandi fiorentini dagli anni 80 a oggi, con scatti di Marco Borrelli, Antonio Viscido e dell’agenzia New Press Photo. Ad accogliere gli spettatori, al tramonto, saranno le atmosfere jazz e folk dei giovani musicisti del progetto “Crescendo Musica Toscana” della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino. Tutte le iniziative sono a ingresso libero per i possessori del biglietto per il concerto serale. Vi è venuto un certo appetito? Alla Locanda – l’edificio più antico del complesso – si servono specialità della cucina toscana, a partire dai tortelli mugellani.



TRENI, NAVETTE, PARCHEGGI: TUTTE LE INFO PER RAGGIUNGERE IL PARCO DI PRATOLINO – Per raggiungere il Parco è fortemente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13; domenica 21 luglio unica partenza ore 19.15). Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 01.00; domenica 21 luglio unica partenza ore 00.30). Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti.

Chi non potrà fare a meno di auto e moto, potrà prenotare – su https://www.bitconcerti.it/ viabilita-parcheggi-musart- 2024.html – posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto – compreso servizio navetta – il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. La prenotazione è riservata a chi acquista un biglietto per gli spettacoli.

Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Info, programmi e dettagli sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sui canali sociale del festival.