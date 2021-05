18 anni appena compiuti, un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. La sua “Lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100 e un totale di oltre 50 milioni di streaming.

Con questi numeri di presentazione, Sangiovanni pubblica il suo progetto discografico d’esordio con Sugar.

Dal 7 maggio l’ep è disponibile in pre order e pre save, mentre dal 14 maggio sarà fuori in fisico e digitale. Non solo: ci sarà a partire sempre dal 14 maggio uno store dedicato a Sangiovanni su cui poter acquistare prodotti di merchandising di alta qualità.

E dal 21 maggio Sangiovanni sarà in radio con il nuovo singolo “MALIBU”.

