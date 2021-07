E da fine agosto sarà dal vivo in tutta Italia

Un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Sugar

Sangiovanni, 18 anni, è la nuova popstar della musica italiana.

Da venerdì 23 luglio alle ore 14:00 è on line il videoclip ufficiale di “Malibu”, hit estiva che ha conseguito questi clamorosi successi: singolo finora più venduto del 2021, certificato quadruplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera, n.1 top50 Spotify per 46 settimane.

Finalmente è disponibile il videoclip ufficiale del singolo, girato da Late Milk e che vede la partecipazione straordinaria di Giulia Stabile.

“Malibu” fa parte dell’ep d’esordio di Sangiovanni, album più venduto finora del 2021, certificato doppio disco di platino e che nel complesso ha ricevuto 2 dischi d’oro e 11 dischi di platino, con oltre 190 milioni di streaming.

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune.

Da fine agosto sarà in tour, queste le date prodotte da Friends&Partners:

23 agosto LECCE Oversound Festival SOLD OUT

24 agosto LECCE Oversound Festival NUOVA DATA

26 agosto PALMANOVA piazza Grande

30 agosto LUGANO piazza Manzoni SOLD OUT

2 settembre BRESCIA Arena Campo Marte NUOVA LOCATION

3 settembre GENOVA Arena del Mare

7 settembre VICENZA piazza dei Signori

15 settembre TAORMINA Teatro Antico

17 settembre VERONA Heroes Arena di Verona