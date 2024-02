“Privacy” (Sugar) è il secondo album di Sangiovanni, in uscita il 1 marzo e in pre order da oggi 31 gennaio a questo link http://SugarMusic.lnk.to/ PRIVACY

Il disco sarà disponibile in digitale e in formato cd ed è anticipato dal singolo “Finiscimi”, che verrà presentato al Festival di Sanremo 2024. Nell’album è contenuto anche “Americana”, il primo racconto in musica della sua privacy.

Il nuovo progetto artistico è nato a Los Angeles, dove sangiovanni ha lavorato con alcuni dei più rilevanti produttori americani, collaboratori di Miley Cyrus, Travis Scott e Tate Mc Rae. Il sound di matrice californiana del disco e una nuova maturità nella scrittura dei testi rivelano, dal primo ascolto, la grande crescita artistica di Sangiovanni.

Il titolo dell’album esprime l’intenzione dell’artista di aprire le porte sulla sua intimità, farsi conoscere da vicino. Maturità, sensualità, ferite, errori, passione, divertimento, sesso. “Privacy” è un racconto reale, sincero e senza filtri.

Sangiovanni tornerà anche dal vivo, in un grande evento live al Mediolanum Forum di Milano il 5 ottobre 2024, prodotto da Friends and Partners. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. A soli 21 anni, Sangiovanni ha già conquistato numerosi traguardi: oltre un miliardo di streaming, quarantatre certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live.

Accanto al successo in Italia, Sangiovanni è una realtà anche in Svizzera e in Spagna, dove la sua “Mariposas” in featuring con la popstar latina Aitana ha conquistato il Premio Odeón per la “Migliore canzone internazionale”, ha ottenuto il sesto disco di platino e il numero uno in radio. Nella serata del venerdì a Sanremo 2024, Sangiovanni e Aitana duetteranno per la prima volta nel nostro Paese.