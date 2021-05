È disponibile in digitale “Sbarazzina” (ASCOLTA QUI – distribuzione iMusician Digital), nuovo singolo e primo estratto dal nuovo Ep, in uscita a fine anno, di Mark de’ Medici: “una canzone che si colloca in una dimensione che non è indie, non è pop, non è trap, ma contiene qualcosa di tutti questi mondi. Una canzone d’autore, in chiave moderna. Un immaginario visionario che trae ispirazione dalla realtà”, spiega il cantautore toscano. È online anche il videoclip, diretto da Dueotto Film (Paolo Caselli e Francesco Ferri) e girato al Teatro Tertulliano di Milano.

“Sbarazzina”, scritta e interpretata da Mark de’ Medici e prodotta da Carofrank, masterizzata da Ozzy Nakamura presso White Sound Mastering Studio, è un inno di speranza: “nata sull’onda della scia emotiva dopo un incontro con una mia amica – dichiara Mark – Sbarazzina è una canzone densa, ma speranzosa, come fosse una promessa fatta a noi stessi di non darsi per vinti di fronte agli ostacoli o alle intemperie che nella vita tutti noi affrontiamo. Racconta l’incontro tra due persone che condividono gli stessi ostacoli, persi tra infinite strade e possibilità del mondo e la paura che nasce quando realizzi che tu e solo tu puoi scegliere quali di queste percorrere. È proprio questa consapevolezza, però, a smuovere qualcosa dentro e a generare la forza che spinge a tuffarsi: “Arredati con sguardi fuggiaschi alle porte dei sogni bussiamo al futuro”. È qui che le fragilità lasciano spazio al coraggio tanto da risvegliare in loro la convinzione che diventa il passaggio chiave del ritornello: “Fitteremo 100 posti nel teatro della vita e li regaleremo ai tuoni solo per farli sedere”, come a dire: “accomodatevi intemperie, guardate come ce la faremo!”.

