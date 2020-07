Shirley Di Vincenzo nasce a Gattinara un piccolo paese in collina.

La musica la rapisce fin dalla più tenera età coinvolta all’ascolto anche dal padre con i dischi dei Queen, degli Scorpions, Toto e tanti altri.

Crescendo aumenta sempre di più la sua passione per la musica e come spesso accade, per proporsi, inizia a partecipare a piccoli concorsi canori.

Ma il paese di provincia è piccolo, ha poco spazio per le esigenze artistiche di Shirley e allora il pensiero alle grandi città come Milano e Torino diventa costante.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram