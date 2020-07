Diciassettenne dalla voce limpida, cristallina, raffinatissima che è arrivata alle mie orecchie colpendomi dritta alla pancia. Muove i suoi primi passi nella musica ad undici anni prendendo parte ad un coro di voci bianche, esperienza che ha influenzato molto la sua passione crescente per il canto e la musica. L’anno successivo entra all’accademia Lizard Music Academy di Torino dove studia con Rossana Landi. Contrabbassista, cantante docente di tecnica vocale e voce di sigle e trasmissioni Mediaset e RAI. Successivamente verra’ seguita nel suo percorso da Sergio Moses, vincitore della 51ª Edizione del Festival di Sanremo 2001 con il brano “Maggie”, voce dei New Trolls e del musical “I DIECI COMANDAMENTI”, presso Up Stage di Grugliasco.

