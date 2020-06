Dopo l’uscita sugli store digitali del nuovo singolo “è Trap bro”, pubblicato il 22 maggio da Top Records e in rotazione radiofonica dal 5 giugno, il duo pugliese SquadDrone pubblica sul proprio canale YouTube il video ufficiale della canzone, visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vO9nE0LiHXY

Realizzato con la regia di Massimo Scar e la partecipazione di Doriana Maggio, Miriam Rainha Semente e del produttore del duo Pierluigi Tucci, in arte Meister Beats, il video ha l’obiettivo principale di esprimere visivamente il messaggio del brano. Nel video potrebbe anche essere stato inserito un messaggio nascosto, che solo i più attenti riusciranno a comprendere. Così i due Valerio, componenti e anime del gruppo, ne sintetizzano lo storytelling:

«Il concept del brano, che si riflette nel video, si basa su una contrapposizione tra il trapper con la sua ostentata alternatività e il classico figlio di papà, educato e in giacca e cravatta. Tuttavia, anche le persone “normali” possono avere momenti di “evasione”, celati dietro il loro essere ammodo, ed essere attratte dalla lussuria, dal denaro, dalle droghe, ecc. Pertanto, è da condannare il finto perbenismo di coloro che si scandalizzano alla vista di una donna che mette in mostra il proprio corpo, che si fanno beffe di chi ha una diversa identità di genere, sessuale o di razza, e che non rientrano quindi nei loro “normali” schemi».

In una visione più ampia, il video contiene non solo riferimenti al nuovo singolo del gruppo, ma anche al loro progetto a 360°. L’atmosfera allucinogena e surreale resa attraverso gli effetti richiama alla missione di SquadDrone di “spacciare” la propria musica su Terra D, il pianeta da cui Falco e Reietto provengono, per liberare la popolazione dal grigiore e dal regime oppressivo dei potenti.

SquadDrone è un duo musicale con una missione importante sulle spalle. Composto da Valerio Ardillo e Valerio Vacca, rispettivamente conosciuti come Falco e Reietto, il gruppo proviene da un pianeta diverso dal nostro, noto come Terra D, in cui vige un regime oppressivo che impone grigiore e infelicità sugli abitanti del pianeta. Qui la musica è una delle tante risorse proibite, proprio per le sue conosciute proprietà benefiche sulle persone. Falco e Reietto sono a capo della ribellione che mira a rovesciare questo regime e a riportare colore e libertà su Terra D. Come? Spacciando di nascosto la propria musica, cercando di raggiungere il maggior numero di persone possibile da arruolare nello Squad e aumentare le possibilità di vittoria della rivolta.

